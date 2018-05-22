Беспорядки в Тогуз-Торо. Ущерб инвестору составил $2,3 миллиона

Первый вице-премьер-министр сегодня провел встречу с руководством ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг».

По данным пресс-службы правительства, стороны обсудили события, произошедшие 11 апреля 2018 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, где был совершен поджег на территории золотоизвлекательной фабрики.

В китайской компании заявляют, что предварительно сумма ущерба составила $2,3 миллиона.

Кубатбек Боронов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования инцидента и выявить организаторов беспорядков.

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«Важно, чтобы местные органы власти и правоохранительные органы работали превентивно, предпринимая меры для предотвращения конфликтов между горнодобывающими компаниями и местными жителями», - сказал он.

Кубатбек Боронов отметил, что правительство заинтересовано в иностранных инвесторах и развитии золотодобывающей отрасли.

«Эффективное сотрудничество с иностранными инвесторами имеет для нас принципиальное значение. Вопрос по расследованию ситуации, случившейся 11 апреля, находится под моим личным контролем. Подчеркну, что все действия по данному вопросу должны проходить исключительно в правовых рамках», - сказал первый вице-премьер-министр.