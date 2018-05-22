20:31
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Экономика
Сюжет: Противостояние на Макмале (47)

Беспорядки в Тогуз-Торо. Ущерб инвестору составил $2,3 миллиона

Первый вице-премьер-министр сегодня провел встречу с руководством ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг».

По данным пресс-службы правительства, стороны обсудили события, произошедшие 11 апреля 2018 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, где был совершен поджег на территории золотоизвлекательной фабрики.

В китайской компании заявляют, что предварительно сумма ущерба составила $2,3 миллиона.

Кубатбек Боронов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования инцидента и выявить организаторов беспорядков.

Читайте по теме
Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала 15 человек

«Важно, чтобы местные органы власти и правоохранительные органы работали превентивно, предпринимая меры для предотвращения конфликтов между горнодобывающими компаниями и местными жителями», - сказал он.

Кубатбек Боронов отметил, что правительство заинтересовано в иностранных инвесторах и развитии золотодобывающей отрасли.

«Эффективное сотрудничество с иностранными инвесторами имеет для нас принципиальное значение. Вопрос по расследованию ситуации, случившейся 11 апреля, находится под моим личным контролем. Подчеркну, что все действия по данному вопросу должны проходить исключительно в правовых рамках», - сказал первый вице-премьер-министр.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан настаивает на новой резолюции ООН по урановым хвостохранилищам
Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил дальнейшую судьбу рудника «Макмалзолото»
Жители Тогуз-Торо вновь вышли на митинг к «Белому дому»
У «Белого дома» митингуют жители Тогуз-Торо
Посольство КНР не присылало ноту протеста по поводу беспорядков в Тогуз-Торо
Беспорядки в Тогуз-Торо. Сторонники задержанных требуют отпустить их
Беспорядки в Тогуз-Торо. Пятерых митингующих примет депутат Жогорку Кенеша
Беспорядки в Тогуз-Торо. Среди задержанных женщина с грудным ребенком
Беспорядки в Тогуз-Торо. Жители вышли на митинг к «Белому дому»
С территории китайского предприятия на Макмале украли личные вещи сотрудников
Популярные новости
О&nbsp;популизме и&nbsp;провокациях в&nbsp;государственных закупках О популизме и провокациях в государственных закупках
Снова штормит. На&nbsp;рынки стран ЕАЭС вернулась волатильность Снова штормит. На рынки стран ЕАЭС вернулась волатильность
Автоматизированную систему таможни взломали. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов Автоматизированную систему таможни взломали. Ущерб составил 8,5 миллиона сомов
Вопросы по&nbsp;Джерую. Депутаты намерены лично проверить, началось&nbsp;ли строительство Вопросы по Джерую. Депутаты намерены лично проверить, началось ли строительство
Бизнес
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!