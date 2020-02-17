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Общество

В Ат-Баши закрыли проект по строительству логистического центра

Компания «Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы» закрыла проект по строительству индустриального торгово-логистического центра. Об этом сообщает пресс-служба СЭЗ «Нарын».

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Уточняется, что договор на аренду участка земли площадью 200 гектаров сроком на 49 лет расторгнут.

«В настоящее время мы готовим письмо в правительство о возврате более 43 миллионов сомов, оплаченных ранее инвестором в порядке возмещения сельхозпотерь», — сообщили в СЭЗ.

В заявлении ОсОО «Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы» указывается, что в логистический центр в Ат-Башинском районе компания планировала вложить $280 миллионов. Эти средства выделялись за счет собственных ресурсов компании и по этим инвестициям правительство Кыргызстана не предоставляло никаких гарантий. Все риски компания брала на себя.

«Во время переговоров с властями страны мы согласились на условие, чтобы администрация СЭЗ «Нарын» имела право в одностороннем порядке расторгнуть с нами договор в случае срыва плана-графика строительства объектов. Кадровая служба компании готовила планы по организации подготовки требуемых специалистов из числа местной молодежи, начинала составлять список для отправки их на учебу в зарубежные вузы. К выполнению наших заказов готовились местные строительные компании и поставщики строительных материалов», — говорится в сообщении.

В ходе строительства логистического центра и с началом его функционирования требовалось не менее 15 тысяч работников. В бюджеты разных уровней в первые восемь лет поступили бы несколько миллиардов сомов только в виде налогов и отчислений от зарплаты.

ОсОО «Ат-Башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы»

«К сожалению, в Ат-Башинском районе среди его жителей сложилось негативное отношение к проекту, что выражается в прошедших протестных акциях. Мы полагаем, что нельзя работать над долгосрочным крупным проектом в ситуации, когда часть местного населения выступает против строительства логистического центра, и поэтому вынуждены принять решение о закрытии», — пояснили в компании.

Напомним, ранее государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство. Местное население выступило против китайских инвесторов и неоднократно выходило на митинги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143895/
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