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Экономика
Сюжет: Противостояние на месторождениях

Компания по разведке угля остановила работу на Алае из-за недовольства жителей

Компания, получившая лицензию на разведку угольного месторождения, временно приостановила свою деятельность. Об этом 24.kg сообщил аким Алайского района Замирбек Молдокулов.

По его словам, сегодня прошла встреча с жителями села Ленин по угольному месторождению, расположенному на участке Тайгак-Таш.

«Это не митинг, а собрание. Мы собрали людей и ответили на их вопросы по угольному месторождению, так как было непонимание. Местный инвестор получил лицензию на разведку, но он еще не начал работу. Рядом находится река, поэтому люди обеспокоены экологической безопасностью. На собрании все стороны пришли к консенсусу, что инвестор начнет работать только после получения соответствующих заключений», — пояснил аким.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143184/
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