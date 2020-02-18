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Общество

В 2019 году на доплаты семейным врачам выделили более 290 миллионов сомов

В 2019 году на доплаты семейным врачам выделили 290,7 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, среднемесячная зарплата семейного врача составила 24,1 тысячи сомов, из которых около 13,5 тысячи пришлось на выплату по результатам исполнения индикаторов. Всего индикаторов 12.

При стопроцентном их исполнении доплата составляет 19,8 тысячи сомов в месяц.  

Чиновники отказались от механического повышения зарплат врачам, надеясь таким образом повысить производительность труда и улучшить профилактику заболеваемости среди населения. Новую систему стимулирования ввели в октябре 2018 года. За это время число семейных врачей выросло на 360 человек. Когда повысят зарплаты остальным категориям врачей, чиновники пока не знают. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143902/
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