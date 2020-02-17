Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев временно отстранен от работы

Главу Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы. Об этом 24.kg сообщили в аппарате мэрии южной столицы.

Решение принято на заседании муниципалитета в связи с начатой проверкой. Вопрос обсуждался за закрытыми для прессы дверями.

Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

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Однако в сентябре 2019 года, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

МВД прокомментировало жалобу спортсмена. По данным ведомства, Тологон Рахманберди уулу является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности.

Кылычбек Саркарбаев называет все обвинения бредом.