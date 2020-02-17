12:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев временно отстранен от работы

Главу Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы. Об этом 24.kg сообщили в аппарате мэрии южной столицы.

Решение принято на заседании муниципалитета в связи с начатой проверкой. Вопрос обсуждался за закрытыми для прессы дверями.

Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Чемпион с ранением в ягодицу опять жалуется на огнестрел. При чем тут Матраимовы

Однако в сентябре 2019 года, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

МВД прокомментировало жалобу спортсмена. По данным ведомства, Тологон Рахманберди уулу является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности.

Кылычбек Саркарбаев называет все обвинения бредом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143807/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев может лишиться должности
Тологон Рахманберди уулу — фигурант резонансного дела. Комментарий МВД
Конфликт с активистами в Оше. Улан Усейин заявил о тотальной слежке
Конфликт с активистами в городе Ош. Среди провокаторов были сотрудники милиции
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
Конфликт в Казахстане. Пострадавших беженцев выписали из больниц
Конфликт в Казахстане. Как кыргызстанцы приютили беженцев из соседней страны
Ситуацию в Кордайском районе обсудили президенты Кыргызстана и Казахстана
После беспорядков в Казахстане к медикам обратились более 170 человек
Конфликт в Масанчи. Беженцы боятся мародерства и возвращаются домой
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Бишкек на&nbsp;грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки
Поминки по&nbsp;Айдару Акаеву пройдут в&nbsp;Кыргызстане. Где и&nbsp;кто организует Поминки по Айдару Акаеву пройдут в Кыргызстане. Где и кто организует
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
12:23
Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр культуры Ремонт в Кыргызском драмтеатре проинспектировал министр...
12:14
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев временно отстранен от работы
12:03
Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты
11:55
НОК Кыргызстана объяснил, почему на Олимпиаду сборная поедет в китайской форме
11:54
Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки