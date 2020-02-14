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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков явился на слушания в сопровождении охраны

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу экс-замминистра Курсана Асанова.

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Отметим, что по делу проходят водитель бывшего милицейского чиновника Дамирбек Пайзылда уулу, редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бешенбеков и сам экс-замглавы МВД.

Известно, что сегодня суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Дамирбека Пайзылда уулу.

В зал судебных заседаний явился экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков в сопровождении нескольких человек, предположительно это его помощники и охрана.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143649/
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