Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов

Офицер Государственной таможенной службы Эркин Айдаров подозревается в причастности к вывозу из Кыргызстана миллионов сомов. В отношении него начато служебное расследование. Об этом журналистам заявил замглавы ГТС Султан Мамасадыков.

«В отношении сотрудника, который подозревается в причастности к вывозу из страны денежных средств, ведется служебное расследование. По его итогам мы обязательно предоставим информацию», — сказал он.

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Эркин Айдаров упоминается в совместном расследовании Kloop, «Азаттыка» и OCCRP. Журналисты предполагают, что он входит в ближайшее окружение экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

«Среди так называемых курьеров — тех, кто перевозил крупные суммы наличных, был и Эркинбек Айдаров, работавший на железнодорожной таможне Ошской области. Согласно таможенной декларации, оказавшейся в распоряжении журналистов, 25 марта 2016 года он вылетал из страны с суммой в $715 тысяч, источником которой указал такие доходы, как «заработная плата» и «прибыль от предпринимательской деятельности». Но на официальном сайте Министерства юстиции указано, что компания «Евро-Тур», которой когда-то владел Эркинбек Айдаров, закрылась еще в 2010 году и с тех пор не вела никакой деятельности. В период, когда Эркинбек Айдаров перевозил деньги в Турцию, он являлся офицером таможни, и его официальной зарплаты не хватило, чтобы накопить сумму в $715 тысяч», — пишет «Азаттык».

Эркин Айдаров родной брат Зафара Айдарова, который в свою очередь сват акиму Кара-Суйского района Тилекбеку Матраимову.

Зафар Айдаров также присутствует на скандальной фотографии, которую опубликовали в октябре 2019 года в соцсетях, где начальники управлений и сотрудники ГТС стоят в обнимку с Райымбеком Матраимовым.

Вопросы СМИ к Султану Мамасадыкову возникли после очередного заседания депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

Вчера замглавы ГТС заявил депутатам, что проводится служебное расследование по информации, указанной в журналистском расследовании о выводе миллионов из Кыргызстана. По его словам, лиц, указанных в расследовании «Азаттыка», нет в базе данных Таможенной службы.