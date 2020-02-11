Убийство Саймаити. Лиц, указанных в расследовании СМИ, нет в базе данных таможни

Государственная таможенная служба проводит служебное расследование по информации, указанной в журналистском расследовании о выводе миллионов из Кыргызстана. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил заместитель главы ГТС Султан Мамасадыков.

По его словам, лиц, указанных в расследовании «Азаттыка», нет в базе данных Таможенной службы.

Читайте по теме Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов

«За период, указанный в расследовании, с 2011 по 2017 год в КР был экспортирован товар на сумму $37 миллиардов 685 миллионов. А оплату такой суммы товара как они должны были доставлять?» — добавил глава ГТС Алтынбек Торутаев.

Напомним, в расследовании журналистов говорилось: «В основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Эта широко распространенная практика противоречит законам республики. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств».

«Эти деньги скрыты. Во-первых, от таможенных сборов. Во-вторых, от налогов. И, в-третьих, от Службы финансовой разведки», — цитировали журналисты бывшего начальника службы собственной безопасности аэропорта «Манас» Самата Исабекова.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.