Деятельность скандального Хабибулы Абдукадыра в Кыргызстане проверит прокурор

Генеральной прокуратуре поручено проверить деятельность бизнесмена Хабибулы Абдукадыра в Кыргызстане. Напомним, что он фигурирует в журналистском расследовании «Азаттыка» и Kloop. Об этом сегодня заявлено на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

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Депутаты также просят Генпрокуратуру уточнить, почему своевременно не было реакции на вывоз миллионов долларов из Кыргызстана.

Напомним, в журналистском расследовании указывалось, что контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра. Семью Абдукадыр журналисты называют влиятельным кланом, который выстроил подпольную империю грузоперевозок. В КР у империи Хабибулы Абдукадыра есть несколько компаний, которые так или иначе связаны с бизнесом.

«Почему, несмотря на неоднократную подачу информации Финансовой разведки, со стороны правоохранительных органов не было принято никаких мер по вывозу денег из Кыргызстана? Кто этому мешал?» — спросил нардеп Омурбек Бакиров.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.