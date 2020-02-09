Конфликт в Масанчи. В МВД Казахстана озвучили причину: виноваты соцсети

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди на брифинге Службы центральных коммуникаций озвучил причину начала конфликта в селе Масанчи Кордайского района, из-за которой 7 февраля начались массовые беспорядки. Об этом сообщают СМИ РК.

«5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт — кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте», — заявил Алексей Калайчиди в кулуарах после брифинга.