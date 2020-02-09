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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. В МВД Казахстана озвучили причину: виноваты соцсети

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди на брифинге Службы центральных коммуникаций озвучил причину начала конфликта в селе Масанчи Кордайского района, из-за которой 7 февраля начались массовые беспорядки. Об этом сообщают СМИ РК.

«5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт — кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте», — заявил Алексей Калайчиди в кулуарах после брифинга.

По его словам, масштабы конфликта выросли после рассылки в соцсетях с призывами к деструктивным действиям.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, жертвами конфликта стали 11 человек.

По информации на вечер 8 февраля, кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Сегодня с раннего утра через пункт пропуска «Токмак-автодорожный» на территорию Казахстана вернулись около 1 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143067/
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