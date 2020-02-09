Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек

Число погибших во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до 11 человек. Двое сегодня ночью скончались в больнице, личность одного из них пока не установлена. Об этом заявляют в штабе, развернутом в селе Сортобе.

Ранее министр внутренних дел Казахстана сообщал о восьми погибших.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей РК, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По данным на вечер 8 февраля, кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.