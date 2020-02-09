12:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек

Число погибших во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до 11 человек. Двое сегодня ночью скончались в больнице, личность одного из них пока не установлена. Об этом заявляют в штабе, развернутом в селе Сортобе.

Ранее министр внутренних дел Казахстана сообщал о восьми погибших.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей РК, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По данным на вечер 8 февраля, кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143062/
просмотров: 1088
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана
Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Беспорядки близ казахской границы. КПП Кыргызстана работают в штатном режиме
Конфликт в Масанчи. Восемь человек погибли, еще восемь — в больнице Токмака
Конфликт близ казахской границы. Пограничники КР перешли на усиление
В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы
Фото обмерзшего полицейского в Казахстане обсуждают в соцсетях
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
9 февраля, воскресенье
12:29
Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coron...
12:21
Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц
12:12
Самый высокий уровень семейного насилия по Кыргызстану — в Бишкеке
12:01
Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
11:19
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC