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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. Беженцы возвращаются в Казахстан

Сегодня с раннего утра через пункт пропуска «Токмак-автодорожный» на территорию Казахстана вернулись около 1 тысячи человек. Об этом 24.kg сказали представители Государственной пограничной службы Кыргызстана.

24.kg
Фото 24.kg. Жители казахстанских сел возвращаются домой

В пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент ГПС подсчитывает точное число людей, пересекших госграницу в обе стороны.

В соцсетях появилась информация о том, что с казахской стороны есть некоторые ограничения для прохождения мужчин. На самом деле эти данные не соответствуют действительности, заверили в Погранслужбе КР. Все граждане спокойно могут пересечь границу в обе стороны.

Власти Казахстана призвали жителей сел Масанчи и Сортобе не уезжать. Вице-премьер-министр РК Бердыбек Сапарбаев встретился с местными жителями и заверил, что провокаторов и зачинщиков массовых беспорядков найдут и привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, 11 погибли, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе РК введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143066/
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