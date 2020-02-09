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Общество

Конфликт в Масанчи. Кыргызской-казахскую границу пересекли более 4 тысяч человек

Кыргызско-казахскую границу через контрольно-пропускной пункт «Кен-Булун-автодорожный» вчера пересекли около 4 тысяч человек. Такие данные приводят СМИ. Пограничная служба Кыргызстана пока не комментирует эту цифру.

По данным депутата Токмаского городского кенеша Юсупа Ваншу, к родственникам, проживающим в КР, из казахстанских сел, где 7 февраля произошли беспорядки, приезжают близкие.

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В дунганской диаспоре КР отмечают, что родственники переселяются временно, поскольку у многих сгорели дома и им не где жить.

В Государственной пограничной службе КР ранее информировали, что всех прибывающих проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Основная часть прибывших — женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сказал, что в Кордайском районе Жамбылской области в результате беспорядков погибли восемь человек и несколько десятков пострадали.

В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи за медицинской помощью обратились 18 человек, в том числе 1 кыргызстанец, а 17 — граждане Казахстана.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143057/
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