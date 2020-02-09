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Общество

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов 8 февраля ввел режим ЧС в Кордайском районе после массовых беспорядков, сообщает агентство Tengrinews.

Уточняется, что мера принята согласно законам «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О гражданской защите».

Чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба вступила в силу с 21.00 8 февраля.

По последним данным, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовала почти тысяча человек, восемь погибли, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

Как отмечает МВД Казахстана, конфликт произошел на бытовой почве.

7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143058/
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