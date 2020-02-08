В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи (Казахстан) за медицинской помощью обратились 18, в том числе 1 кыргызстанец, а 17 — граждане РК.

Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения КР, десять пострадавших казахстанцев госпитализированы: восемь — в больницу Токмака, двое — в отделение микрохирургии глаза Национального госпиталя в Бишкеке.

Остальные восемь человек после оказания первой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

Состояние госпитализированных оценивается врачами как средней тяжести.

В Минздраве подчеркнули, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.