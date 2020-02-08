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Общество

Конфликт в Масанчи. Восемь человек погибли, еще восемь — в больнице Токмака

В Токмакскую территориальную больницу после конфликта в Масанчи (Казахстан) за медицинской помощью обратились 18, в том числе 1 кыргызстанец, а 17 — граждане РК.

Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения КР, десять пострадавших казахстанцев госпитализированы: восемь — в больницу Токмака, двое — в отделение микрохирургии глаза Национального госпиталя в Бишкеке.

Остальные восемь человек после оказания первой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

Состояние госпитализированных оценивается врачами как средней тяжести.

В Минздраве подчеркнули, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в Кордайском районе Жамбылской области в результате беспорядков погибли восемь человек и несколько десятков пострадали.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143041/
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