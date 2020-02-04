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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. В чем подозревается экс-замминистра внутренних дел

Завершено досудебное производство в отношении бывшего заместителя министра Курсана Асанова. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

По его данным, он подозревается в незаконном откомандировании себе сотрудников — оперуполномоченных полка спецназначения МВД КР Дамирбека Пайзылда уулу и Мухаммед-Али Асанова для исполнения его сугубо личных, семейно-родственных поручений, используя их в качестве своего помощника и телохранителя.

Вследствие его действий интересам государства причинен ущерб в размере 793 тысяч 197 сомов.

Курсан Асанов и его посаженый сын (окул бала) Турсунбек Бейшенбеков также подозреваются в распространении заведомо ложных сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова.

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Бывший заместитель министра также во время событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре со своим сыном Мухаммед-Али Асановым и оперуполномоченным ПСН МВД КР Дамирбеком Пайзылда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия, которые в последующем переданы ими сторонникам Алмазбека Атамбаева.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142578/
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