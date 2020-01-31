Инцидент на круглом столе. Агрессивных неизвестных к активистам отправил депутат

Сотрудники правовой клиники «Адилет» выступили с заявлением по факту потасовки, которую устроили неизвестные женщины и мужчины на форуме, посвященном обсуждению законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.

Глава организации Чолпон Джакупова пояснила 24.kg, что изначально на круглый стол, организованный 29 января, были приглашены депутаты Жогорку Кенеша, включая инициаторов законопроекта, представители различных неправительственных организаций, госорганов, дипломатических представительств и международных институтов.

«Число и состав были определены, исходя из тематики и профессиональной подготовки участников, а также с учетом имеющихся финансовых возможностей. Правовая клиника «Адилет» всегда готова к объективным и предметным дискуссиям, но во избежание различного рода провокаций мы сформировали строго определенный персональный состав. Формат общественной дискуссии не означает произвольное участие неограниченного числа участников. К примеру, парламентские слушания и общественные обсуждения, проводимые Жогорку Кенешем, всегда организуются по заранее сформированным спискам. Причем лица, не приглашенные на мероприятие, не смогут войти в здание парламента», — отметила она.

Однако, как подчеркивают инициаторы круглого стола, с самого начала мероприятия группа неизвестных мужчин и женщин, представившихся гражданскими активистами, в крайне агрессивной форме пытались проникнуть в зал. Более двух часов они буквально штурмовали двери зала, выкрикивая угрозы и оскорбления в адрес сотрудников «Адилета».

«Примерно в 11.30 эти активисты путем физического давления и нападок растолкали наших работников, проникнув непосредственно в зал обсуждений. Они открыто угрожали нашим сотрудникам физическими нападениями с использованием кирпичей, арматуры и конницы, а также распространением фейковых сообщений о якобы принадлежности к определенным меньшинствам наших работников. Эти люди начали выкрикивать оскорбления в адрес Чолпон Джакуповой и других участников круглого стола, включая омбудсмена Токона Мамытова. Особо жестким угрозам и нападкам была подвергнута представитель аппарата президента, также принимавшая участие в форуме», — указывают юристы и непосредственные свидетели.

30 января представители «Адилета» обратились в УВД Свердловского района Бишкека с требованием провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить безопасность сотрудников правовой клиники в связи с озвученными в их адрес угрозами. Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков.

«Чрезвычайно неприятно и стыдно, что эта провокация была организована на глазах у представителей крупных международных организаций и дипломатических миссий, которые воочию убедились, в какой ситуации риска и нападок работают представители гражданского сектора. Вместе с тем особую обеспокоенность вызывает тот факт, что, со слов этих активистов, они получили информацию о круглом столе и были направлены депутатом Бактыбеком Райымкуловым», — сказали заявители.

Чолпон Джакупова добавила, что во время круглого стола они как раз говорили о значительной активизации различных групп и движений, которые занимаются преследованием гражданских активистов и СМИ. «Например, это представители некоммерческих организаций или движений националистического характера, которые состоят из крайне агрессивно настроенных людей, выдвигающих ура-патриотические и даже фашистские лозунги. Это представители спортивных клубов, религиозные деятели. В отдельных случаях прослеживается аффилированность некоторых политических или высокопоставленных лиц с этими силами», — заявила она.

«Мы не можем утверждать, что существует определенный центр, координирующий все эти процессы. Однако в любом случае ответственность за соблюдение Конституции, обеспечение законности и общественного правопорядка лежит только на государственных органах. Неспособность государства в соответствии с требованиями законодательства пресекать противоправные действия говорит о его слабости и отсутствии единой политики госорганов по защите конституционных прав и свобод человека», — заключила Чолпон Джакупова.