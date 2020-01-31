Новые броневики с пулеметами поступили на авиабазу «Кант»

На российскую военную базу «Кант» в Кыргызстане поступили 13 бронированных армейских автомобилей повышенной проходимости «Урал» с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

По ее данным, техника предназначена для подразделений охраны объекта.

«Специалисты службы вооружения базы провели бронирование грузовиков, защитив двигатель, кабину и десантное отделение кузова бронелистами. На «Уралы» также установлены крупнокалиберные пулеметы», — отметили в пресс-службе.

В грузовике используется принцип контурного бронирования, который одновременно обеспечивает высокую защиту личного состава и двигателя от пуль и осколков, а также высокую мобильность. В пассажирском отделении, размещенном в кузове, предусмотрены бойницы для ведения огня с ходу и турели для установки малокалиберных зенитных пулеметов.

Автомобили будут задействованы подразделениями по противодействию терроризму, в том числе занимающихся защитой военной базы от беспилотных летательных аппаратов противника.

Отметим, что ранее Министерство обороны РФ сообщало о начале перевооружения российской военной базы «Кант» в Кыргызстане. В подразделение запланирована поставка новейших модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, получивших неофициальное название «Суперграч».

Кроме того, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол, который позволит ввести подразделения беспилотников в состав военной базы РФ в Кыргызстане.