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Общество

Авиабаза «Кант» получит новейшие модернизированные штурмовики

Фото РИА Новости/Сергей Пивоваров. Модернизированные штурмовики

Министерство обороны начнет перевооружение российской военной базы «Кант» в Кыргызстане на новейшие модернизированные штурмовики Су-25СМ3, получившие неофициальное название «Суперграч». Об этом сообщили «Известия».

По сравнению со стоящими в настоящее время на вооружении 999-й базы Су-25СМ боевые возможности новых самолетов увеличились в несколько раз.

Срок перевооружения зависит от поступления машин в войска.

Сегодня основные опасения применительно к Центральной Азии связаны с терроризмом, отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

«Размещение там самых современных самолетов — демонстрация того, что Россия решительно настроена защищать южные рубежи. И не только собственные, но и соседей», — указал он.

Су-25СМ3 получил улучшенный прицельно-навигационный комплекс: прославившийся в Сирии прицел СНП-24-25 «Гефест», обзорно-прицельную систему СОЛТ-25, которая позволяет штурмовику действовать как днем, так и ночью, и расширяет номенклатуру доступного «Суперграчу» управляемого вооружения.
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