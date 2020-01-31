10:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Начни с себя! Депутату предлагают раскрыть источники финансирования его НКО

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает законопроект, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования, дискриминационным. Она пояснила 24.kg, почему.

По ее словам, автор инициативы депутат парламента Бактыбек Райымкулов является председателем организации по проведению кок-бору. То есть это тоже некоммерческая организация.

«Райымкулов постоянно проводит масштабные соревнования, призовой фонд очень солидный. Крупные денежные призы разыгрываются, автомобили. Откуда такие деньги, кто спонсоры? Пусть глава этой организации тоже отчитывается, ведь отчетности возглавляемой Бактыбеком Райымкуловым НКО никто не видел», — отметила юрист.

А то прилепились к правовой клинике «Адилет», центрам «Бир дуйно» и «Кылым шамы». Так у них как раз все прозрачно, и вся информация о поступлениях, расходах, проектах висит на сайтах этих организаций в открытом доступе.

Клара Сооронкулова

«И еще. Если мы говорим об НПО и НКО и настаиваем, чтобы они открыли источники поступлений и трат, то давайте в этот список включим религиозные организации и политические партии. Пусть тоже объясняют, откуда у них деньги и на что они свои финансы направляют, подробно и открыто», —  добавила Клара Сооронкулова.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе. С просьбой отодвинуть рассмотрение скандальной инициативы обратился к парламентариям и омбудсмен Токон Мамытов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142168/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Заключение комиссии по Кой-Ташу. Клара Сооронкулова намерена доказать подлог
От Сооронбая Жээнбекова требуют очистить судейский корпус страны
Самара Каримова мыйзамсыз наам алгандыгы айтылууда
Президенттин ишинин кепилдиги тууралуу мыйзамды текшерүү токтотулду
Конституционная палата намерена рассмотреть отозванное заявление Сооронкуловой
Обязательную аккредитацию НПО предлагает ввести Минтруда
Эксперты отмечают, что в 2014 году в Кыргызстане участились случаи отказа в регистрации НКО
Представители НКО вновь поднимают вопрос о принятии законопроекта «Об иностранных агентах»
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
31 января, пятница
10:18
Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в б...
10:11
Начни с себя! Депутату предлагают раскрыть источники финансирования его НКО
10:01
Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
10:00
Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации
09:59
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января