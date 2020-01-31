Начни с себя! Депутату предлагают раскрыть источники финансирования его НКО

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает законопроект, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования, дискриминационным. Она пояснила 24.kg, почему.

По ее словам, автор инициативы депутат парламента Бактыбек Райымкулов является председателем организации по проведению кок-бору. То есть это тоже некоммерческая организация.

«Райымкулов постоянно проводит масштабные соревнования, призовой фонд очень солидный. Крупные денежные призы разыгрываются, автомобили. Откуда такие деньги, кто спонсоры? Пусть глава этой организации тоже отчитывается, ведь отчетности возглавляемой Бактыбеком Райымкуловым НКО никто не видел», — отметила юрист.

А то прилепились к правовой клинике «Адилет», центрам «Бир дуйно» и «Кылым шамы». Так у них как раз все прозрачно, и вся информация о поступлениях, расходах, проектах висит на сайтах этих организаций в открытом доступе. Клара Сооронкулова

«И еще. Если мы говорим об НПО и НКО и настаиваем, чтобы они открыли источники поступлений и трат, то давайте в этот список включим религиозные организации и политические партии. Пусть тоже объясняют, откуда у них деньги и на что они свои финансы направляют, подробно и открыто», — добавила Клара Сооронкулова.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе. С просьбой отодвинуть рассмотрение скандальной инициативы обратился к парламентариям и омбудсмен Токон Мамытов.