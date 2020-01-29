Омбудсмен призвал депутатов отозвать законопроект о финансовой отчетности НПО

Омбудсмен Токон Мамытов сегодня при обсуждении законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования, призвал депутатов отозвать свою инициативу.



По его словам, этот документ подорвет деятельность НПО в регионах и потребует дополнительного финансирования из бюджета. Токон Мамытов, ссылаясь на экспертов правовой клиники «Адилет», отметил, что поправки противоречат Конституции.

Отметим, что отчетности НПО о своих донорах требуют представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

Напомним, что в 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.