События в Кой-Таше. До 80 томов увеличилось количество материалов дела

Число подозреваемых в уголовном деле о событиях в селе Кой-Таш увеличилось до 19 человек. Об этом 24.kg сообщили адвокаты обвиняемых.

По их данным, изначально фигурантами были 12 человек, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, два депутата парламента — Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, Равшан Джеенбеков и официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Среди подозреваемых есть жители сел Кой-Таш и Арашан, которые 7-8 августа находились на территории резиденции Атамбаева. Увеличилось и количество томов уголовного дела. Их стало 80», — отметили юристы.

Ранее сообщалось, что материалы насчитывают 50 томов.

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. Следствие длилось полгода.