10:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. До 80 томов увеличилось количество материалов дела

Число подозреваемых в уголовном деле о событиях в селе Кой-Таш увеличилось до 19 человек. Об этом 24.kg сообщили адвокаты обвиняемых.

По их данным, изначально фигурантами были 12 человек, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, два депутата парламента  Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, Равшан Джеенбеков и официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Среди подозреваемых есть жители сел Кой-Таш и Арашан, которые 7-8 августа находились на территории резиденции Атамбаева. Увеличилось и количество томов уголовного дела. Их стало 80», — отметили юристы.

Ранее сообщалось, что материалы насчитывают 50 томов.

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.

МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР. Следствие длилось полгода.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141035/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Клара Сооронкулова не будет обращаться в Генпрокуратуру
Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
События в Кой-Таше. Адвокаты возмущаются, что им ограничивают срок ознакомления
Беспорядки в Кой-Таше. Следствие завершено
Дело Атамбаева. Следствие по событиям в Кой-Таше на стадии завершения
Заключение комиссии по Кой-Ташу. Клара Сооронкулова намерена доказать подлог
События в селе Кой-Таш. Адвокаты намерены оспаривать баллистическую экспертизу
Еще один член госкомиссии по Кой-Ташу нашел расхождения в заключении
Жениш Разаков: Заявление Клары Сооронкуловой о подлоге заключения беспочвенно
Подлога не было. Тынчтык Шайназаров оспаривает заявление Клары Сооронкуловой
Популярные новости
У&nbsp;кыргызстанцев хотят изымать дома и&nbsp;участки. Документ уже в&nbsp;разработке У кыргызстанцев хотят изымать дома и участки. Документ уже в разработке
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
21 января, вторник
09:12
Комиссия рассмотрит вопрос о компенсации контрактнику, погибшему от удара тока Комиссия рассмотрит вопрос о компенсации контрактнику,...
09:05
Гендерную квоту предлагают утвердить для правительства Кыргызстана
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
08:56
Как ввезти или вывезти $100 тысяч в страны ЕАЭС. Разъяснения Таможенной службы
08:49
Обманутые дольщики. Депутат требует создать рабочую группу
20 января, понедельник
23:51
Алмазное стекло для смартфонов придумали американские ученые
23:28
Заставил умыться зеленкой. Таксист отомстил пассажиру, не оплатившему проезд