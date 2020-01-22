Канатбек Азиз рассказал, почему решил защищать семью Матраимовых

Вместо юриста Оксаны Ждановой интересы семьи Матраимовых теперь представляет Канатбек Азиз. Ранее он покинул пост заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии.

Доктор политических наук рассказал, почему решил защищать с некоторых пор самую известную семью, которая подала в суд иск против 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова.

Его участие в этом процессе вызвало критику в соцсетях.

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По словам Канатбека Азиза, он решил стать защитником Матраимовых, когда увидел доказательства их непричастности к контрабандным схемам, о которых говорится в журналистских расследованиях. Он добавил, что ознакомился с документами, которые Матраимовы уже передали в правоохранительные органы.

«Только после этого я согласился пойти против мнения общественности. Как юрист я увидел, что правда за Райымбеком Матраимовым и его близкими. В суде мы это докажем», — отметил юрист.

Канатбек Азиз подчеркнул, что всегда стоял на страже правды.

Он также добавил, что его доверители готовы урегулировать спор с ответчиками мирным путем, отозвав многомиллионные иски.

По словам представителя защиты, Матраимовы не ставят целью разорить редакции этих сайтов.

«Если у ответчиков есть доказательства и они готовы их предоставить, то, конечно, иски будут отозваны сразу. Если нет таковых, то мы будем требовать опровержения. Истцы готовы к поиску точек соприкосновения со СМИ», — сказал Канатбек Азиз.

«Что касается критики в социальных сетях — я отношусь к этому философски. Я понимаю, что цель такой массированной атаки не семья Матраимовых. Вероятно, идут геополитические игры с непосредственным участием третьих сил. Мало уже кто помнит, что начал раскачивать эту тему бывший президент Алмазбек Атамбаев. Но мне удивительна позиция отдельных представителей гражданского общества. Почему такой избирательный подход? Все забыли, что в социальных сетях появилась фотография того же Атамбаева в обнимку с Хабибулой Абдукадыром. Его сторонники стали заявлять, что это фотошоп, но никаких доказательств не представили. Потом и вовсе замолчали. Это избирательность», — сказал Канатбек Азиз.

Отвечая на вопрос, намерен ли он участвовать в парламентских выборах, Канатбек Азиз сказал, что на повестке дня и в списке краткосрочных задач такой вопрос не стоит. Но признался, что предложения от различных партий поступают, не уточнив каких.

Канатбек Азиз ранее работал в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен». Однако уволился, когда баллотировался в омбудсмены страны. Канатбек Азиз оказывал юридическую поддержку Омурбеку Текебаеву.

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, подал на юристов Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакунову в суд. Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Но позже Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции.