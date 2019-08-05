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Общество

Бывшие адвокаты Текебаева выиграли суд по частной жалобе Атамбаева

В июле бывший президент Алмазбек Атамбаев подал частную жалобу на решение Генпрокуратуры отозвать иск о защите его чести и достоинства к бывшим юристам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой. Но суд оставил это заявление без удовлетворения. Об этом 24.kg сообщила Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, заявителю не понравилось, что все решения по его иску аннулированы. Он потребовал разбирательства по существу. Однако Бишкекский горсуд отказал. Выплачивать 10 миллионов сомов и давать опровержение бывшие юристы Текебаева не должны.  

Напомним, что, будучи главой государства, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции.
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