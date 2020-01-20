Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение

В уголовном деле экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова появился еще один эпизод. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Военная прокуратура уведомила бывшего милицейского чиновника в злоупотреблении должностным положением.

«По предварительным данным, Курсан Асанов якобы передал журналистам объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Документ носил секретный характер, на нем стоял гриф. Курсан Асанов, по некоторым данным, отдал объяснительную редактору газеты «Чындык» Турсунбеку Бейшенбекову. Последний ее опубликовал, в связи с чем его привлекают к уголовной ответственности», — сообщили редакции.

Напомним, редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.