Дело энергетиков. Сапар Исаков отказывается участвовать в суде

Бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил сегодня при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Свердловского районного суда, что не будет участвовать в заседаниях.

По его словам, он не считает нужным это делать, поскольку все суды, как отметил Сапар Исаков, зависимы и выносят политически мотивированные решения. «От моего имени будут выступать мои адвокаты. Но я буду продолжать бороться», — заверил он.

Напомним, что Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.