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Общество

Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых

Редактор ресурса Factcheck.kg Болот Темиров опознал одного из задержанных по подозрению в нападении на него. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, сегодня в рамках расследования дела проведена процедура опознания.

«Один из задержанных тот, кто избивал меня», — сказал Болот Темиров.

Ранее журналист сообщал, что видел лицо только одного из трех нападавших.

Он также добавил, что дал подписку о неразглашении и других подробностей сообщить не может.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140748/
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