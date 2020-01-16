Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых

Редактор ресурса Factcheck.kg Болот Темиров опознал одного из задержанных по подозрению в нападении на него. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, сегодня в рамках расследования дела проведена процедура опознания.

«Один из задержанных тот, кто избивал меня», — сказал Болот Темиров.

Ранее журналист сообщал, что видел лицо только одного из трех нападавших.

Он также добавил, что дал подписку о неразглашении и других подробностей сообщить не может.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.