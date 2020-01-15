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Общество

В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу

Некоторые врачи, которые принимают пациентов в Городской детской клинической больнице № 3, грозят не выйти на смену. Об этом 24.kg сообщили источники в медицинском учреждении.

Отмечается, что поводом для этого послужило увольнение врача, на которую с претензиями на днях набросилась пациентка с ребенком.

В связи с этим медики планируют организовать забастовку.

Напомним, что видео инцидента в больнице, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники, опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел на днях в Городской детской клинической больнице № 3. После этого врач написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140491/
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