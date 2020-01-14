Женщина набросилась на врача с угрозами. Медик уволилась

Врач, на которую накануне напала пациентка, сегодня уволилась. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По словам медика, заявление уже приняли. Свое увольнение она объяснила тем, что у нее нет сил терпеть издевательства пациентов.

Читайте по теме Женщина набросилась на врача с угрозами. Начато досудебное производство

«Если так будет продолжаться и люди не начнут уважать врачей, все медики уйдут. Я написала заявление об уходе по собственному желанию, потому что не могу так работать — нет сил больше терпеть хамское отношение к себе», — сказала врач.

Напомним, видео инцидента в больнице, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники, опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел накануне в Городской детской клинической больнице № 3.