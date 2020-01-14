Сомневаюсь, что найдут заказчика. Болот Темиров начал свое расследование

Редактор сайта Factcheck.kg Болот Темиров, на которого 9 января напали трое неизвестных возле его офиса, проводит свое расследование и намерен найти преступников. Об этом 24.kg заявил он сам.

Журналист уверен в компетентности отдельных следователей МВД, которые ведут это дело. Но сомневается, что организаторов преступления найдут и расследование будет доведено до конца.

«Я обращаюсь к гражданам, которые хоть что-то знают об исполнителях и заказчиках или были свидетелями избиения, прошу связаться по электронной почте factcheck.kg@gmail.com», — сказал Болот Темиров.

Напомним, 9 января в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.