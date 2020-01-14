Конфликт на границе. Парламентский комитет не принял никакого решения

Комитет Жогорку Кенеша по обороне, безопасности и международным делам сегодня, выслушав отчет силовых органов о ситуации на границе, решения не принял. Об этом журналистам после закрытого заседания сообщил депутат Абдывахап Нурбаев.

По его словам, представители ГПС, МВД и ГКНБ рассказали депутатам о ситуации на кыргызско-таджикской границе, о причинах и зачинщиках конфликта и переговорах с Таджикистаном по делимитации и демаркации.

«По их словам, ситуация в данное время стабильная. Их информация нас не удовлетворила, поэтому мы никакого решения не приняли. Решили на следующей неделе еще раз рассмотреть вопрос с участием вице-премьер-министра Жениша Разакова», — рассказал Абдывахап Нурбаев.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.