Защитить честь и достоинство врачей и учителей намерены в Жогорку Кенеше. Об этом 24.kg сообщила депутат Аида Исмаилова.

Нардеп получила несколько жалоб и обращений от медиков и педагогов. «Это самая социально уязвимая часть наших работников. Поэтому мы готовим инициативу в виде законопроекта, чтобы защитить их от оскорблений и нападок. Отправили несколько запросов в правительство, изучаем кодексы, прорабатываем санкции», — сказала Аида Исмаилова.

В начале 2020 года пьяный мужчина напал на врачей Городской клинической больницы № 1, которые спасали его больного ребенка. Накануне молодая женщина набросилась с угрозами и оскорблениями на врача детской больницы № 3.

По закону КР «О статусе медработника» никто не имеет права наносить физический и моральный ущерб медицинскому работнику при исполнении им своей профессиональной деятельности. Родственники пациентов не имеют права на неоправданное вмешательство в вопросы, которые входят в круг профессиональных обязанностей лечащего врача. По словам медиков, этот закон не работает в должной мере.