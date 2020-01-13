Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Ранее обвиняемые Асанэмир Абыкулов и Эрмек Осмонкулов просили у председательствующего разрешить поговорить с потерпевшими.

О чем был разговор с подсудимыми, 24.kg прокомментировала представитель потерпевшей стороны Аида Салянова.

Фото 24.kg. Обвиняемые в убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Асанэмир Абыкулов (слева) и Эрмек Осмонкулов (справа)

«Обвиняемые сообщили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников в суде. Кроме того, Асанэмир Абыкулов сказал, что до убийства моего брата на него оказывали давление сотрудники ГКНБ для того, чтобы он дал показания против меня. С его слов, работала целая медиагруппа по очернению», — сказала экс-генпрокурор.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.