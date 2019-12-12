«Кырк чоро» требует от НПО раскрыть свои источники финансирования

Лидеры движения «Кырк чоро» просят президента, правительство и Жогорку Кенеш принять соответствующий закон о неправительственных организациях и иностранных агентах, работающих в Кыргызстане. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции.

По словам участников пресс-конференции, надо ограничить деятельность НПО и требовать от их руководителей раскрытия источников финансирования.

«Наши неправительственные и некоммерческие организации всегда и везде выступают за гласность. Думаю, в таком случае они не будут против раскрытия своих источников финансирования и информирования о бюджете», — сказал Уран Рыскулов.

Другой участник пресс-конференции — Замир Кочорбаев выступил за ограничение деятельности иностранных агентов, потому что «они часто заняты провокационной работой в нашей стране».