Налоговая служба подала в суд на «Вечерний Бишкек»

Государственная налоговая служба подала в суд на издательский дом «Вечерний Бишкек». Информацию об этом подтвердили в Межрайонном суде Бишкека. Уточняется, что иск поступил 13 декабря 2019 года.

О том, что Налоговая служба будет судиться с «Вечеркой», стало известно 27 декабря из публикации некоего Азата Керимова в Facebook. Однако до сегодняшнего дня никто из соответствующих органов не подтверждал информацию.

В публикации отмечается, что ЗАО задолжало государству 9,2 миллиона сомов страховых взносов. Плюс на сегодняшний день только пеня составила 2,2 миллиона сомов.

В Межрайонном суде столицы отметили, что судебное заседание назначено на 16 января 2020 года.

Пресс-служба ГНС проверяет информацию с минувшей пятницы и по сей день не дает каких-либо комментариев.

Напомним, Первомайский районный суд столицы не удовлетворил иск Александра и Галины Рябушкиных о признании их владельцами 50 процентов доли ОсОО «Рубикон» и 68 процентов акций ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек».