Александр Рябушкин с женой захотел вернуть себе «Вечерку». Суд им отказал

Первомайский районный суд столицы не удовлетворил иск Александра и Галины Рябушкиных о признании их владельцами 50 процентов доли ОсОО «Рубикон» и 68 процентов акций ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». Об этом 24.kg сообщил адвокат Александра Кима Сергей Воронцов.

Читайте по теме Закономерное решение суда. Все активы «Вечерки» возвращены Александру Киму

По его словам, семейная пара обратилась с исковым требованием признать законным решение судебной инстанции от 24 сентября 2014 года, по которому они были признаны собственниками и акции «Вечерки» переходили им. Однако суд отказался принять иск к рассмотрению. Все активы остаются у Александра Кима. «Рябушкины не обжаловали постановление районного суда», — добавил Сергей Воронцов.

Напомним, что Александр Рябушкин являлся также фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате дивидендов акционеров издательского дома «Вечерний Бишкек». Рассмотрение в первой инстанции завершилось в августе. Вина подсудимых признана, наложено взыскание в размере 220 тысяч сомов на каждого. Александр Рябушкин был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему засчитан срок пребывания в СИЗО на стадии предварительного заключения. Адвокаты Рябушкина обжаловали приговор.