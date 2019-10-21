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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки»

Александр Рябушкин с женой захотел вернуть себе «Вечерку». Суд им отказал

Первомайский районный суд столицы не удовлетворил иск Александра и Галины Рябушкиных  о признании их владельцами 50 процентов доли ОсОО «Рубикон» и 68 процентов акций ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек». Об этом 24.kg сообщил адвокат Александра Кима Сергей Воронцов.

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По его словам, семейная пара обратилась с исковым требованием признать законным решение судебной инстанции от 24 сентября 2014 года, по которому они были признаны собственниками и акции «Вечерки» переходили им. Однако суд отказался принять иск к рассмотрению. Все активы остаются у Александра Кима. «Рябушкины не обжаловали постановление районного суда», — добавил Сергей Воронцов.

Напомним, что Александр Рябушкин являлся также фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате дивидендов акционеров издательского дома «Вечерний Бишкек». Рассмотрение в первой инстанции завершилось в августе. Вина подсудимых признана, наложено взыскание в размере 220 тысяч сомов на каждого. Александр Рябушкин был освобожден из-под стражи в зале суда. Ему засчитан срок пребывания в СИЗО на стадии предварительного заключения. Адвокаты Рябушкина обжаловали приговор. 
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