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Общество

Расследованием уголовных дел в отношении Сыргака Кенжебаева займется МВД

Уголовное дело в отношении мужа инициатора движения «Умут-2020» Сыргака Кенжебаева направлено в Генеральную прокуратуру КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

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Генпрокуратура в свою очередь направила материалы досудебного производства по факту мошенничества в МВД. Напомним, что 14 декабря в ГКНБ  обратился гражданин КНР Муталиф Маймайтяни с просьбой принять меры в отношении Сыргака Кенжебаева, который мошенническим путем завладел $350 тысячами. Деньги принадлежали потерпевшему.

Уточняется, что в ходе расследования получены неопровержимые доказательства  Сыргак Кенжебаев  требовал у китайского инвестора дополнительно $250 тысяч.

Напомним, что мужа Ширин Айтматовой задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве.
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