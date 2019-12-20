Адвокат Муталифа Маймайтяни об уголовном деле мужа Ширин Айтматовой

Уголовное дело в отношении мужа Ширин Айтматовой не связано с ее деятельностью. Потерпевший —бизнесмен из Китая Муталифа Маймайтяни утверждает, что не знал, что Сыргак Кенжебаев — супруг экс-депутата Жогорку Кенеша.

Адвокат гражданина Китая, заявителя на Сыргака Кенжебаева, Жанара Аскар кызы тоже сообщила журналистам, что не знала об этом обстоятельстве, хотя с Ширин Айтматовой знакома лично. Юрист завершила пресс-конференцию, практически даже не начав ее, и отказалась от дальнейших комментариев.

Известно, что Муталиф Маймайтяни прибыл в Кыргызстан в 2018 году и начал сотрудничество с Сыргаком Кенжебаевым в рамках проекта «Безопасный город».

«Все документы у нас есть. В частности, договор о сотрудничестве, согласно которому мой клиент должен был получить 85 процентов, а Сыргак Кенжебаев и еще один их партнер, гражданин Турции Аскар, по 15 процентов. Кстати, именно этот Аскар и познакомил моего доверителя с Сыргаком Кенжебаевым», — успела пояснить Жанара Аскар кызы и добавила, что Кенжебаев обманным путем завладел $350 тысячами и забрал паспорт гражданина КНР у ее доверителя.

В ГКНБ с заявлением потерпевший обратился неделю назад.

О том, что еще и МВД проводит расследование по заявлению некоего Виктора Гавришева, юрист ничего не знает.