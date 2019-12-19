Иски Матраимовых против СМИ. Судебный процесс начнется 20 января 2020 года

Судебный процесс по иску семьи Матраимовых к трем СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыку» и журналисту Али Токтакунову начнется 20 января 2020 года. Председательствовать на процессе будет судья Жылдыз Ибраимова.

Сегодня прошли предварительные слушания по делу. Судья не удовлетворила два ходатайства адвокатов Матраимовых. Они просили запретить публиковать некоторые выдержки из журналистского расследования «Азаттык» и Kloop, а также озвучить имена всех журналистов, проводивших это расследование. Оба прошения суд отклонил.

Однако председательствующая удовлетворила ходатайство представителей Матраимовых о запрете на фото- и видеосъемку процесса.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.