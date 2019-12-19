Иски Матраимовых против СМИ. Суд запретил видеосъемку

Адвокаты семьи Матраимовых выступили против видеосъемки на процессе по рассмотрению иска к трем СМИ — 24.kg, «Азаттык» и Kloop.

Представители истца считают, что журналисты пытаются таким образом оказать на них давление.

«СМИ являются ответчиками по делу и заинтересованными лицами. Ситуация освещается однобоко. Нарушаются права моего клиента. Тяжело выражать свои мысли, когда на тебя направлено столько камер», — сказала адвокат Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская.

Фото 24.kg. Адвокаты семьи Матраимовых

Она возражает против прямой видеосъемки на процессе. «Мы не даем разрешения на использование нашего изображения», — добавила адвокат.

По словам представителей истца, СМИ будут предоставлять сведения, чтобы усугубить положение Матраимовых.

Юристы, представляющие интересы СМИ, отметили, что доводы адвокатов Матраимовых несостоятельны. «Не все представители СМИ, которые тут присутствуют, являются ответчиками по искам», — сказала юрист Фатима Якупбаева.

Она отметила, что суд — публичное место, и фото- и видеосъемка не запрещаются, а изображение может быть использовано. Аудио- и видеозапись разрешены законом, также заявил юрист правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов.

«Это беспрецедентный иск за всю историю страны, 60 миллионов предъявлено СМИ. Президент говорит, что проводится судебно-правовая реформа, докажите это, уважаемый суд», — добавил Тимур Султанов.

Суд удовлетворил ходатайство стороны истца — видеосъемку запретили. Это решение присутствующие на процессе сопроводили возмущенными возгласами: «Позор суду!»

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.