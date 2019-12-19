15:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Иски Матраимовых против СМИ. Суд запретил видеосъемку

Адвокаты семьи Матраимовых выступили против видеосъемки на процессе по рассмотрению иска к трем СМИ — 24.kg, «Азаттык» и Kloop.

Представители истца считают, что журналисты пытаются таким образом оказать на них давление.

«СМИ являются ответчиками по делу и заинтересованными лицами. Ситуация освещается однобоко. Нарушаются права моего клиента. Тяжело выражать свои мысли, когда на тебя направлено столько камер», — сказала адвокат Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская.

24.kg
Фото 24.kg. Адвокаты семьи Матраимовых

Она возражает против прямой видеосъемки на процессе. «Мы не даем разрешения на использование нашего изображения», — добавила адвокат.

По словам представителей истца, СМИ будут предоставлять сведения, чтобы усугубить положение Матраимовых.

Юристы, представляющие интересы СМИ, отметили, что доводы адвокатов Матраимовых несостоятельны. «Не все представители СМИ, которые тут присутствуют, являются ответчиками по искам», — сказала юрист Фатима Якупбаева.

Она отметила, что суд — публичное место, и фото- и видеосъемка не запрещаются, а изображение может быть использовано. Аудио- и видеозапись разрешены законом, также заявил юрист правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов.

«Это беспрецедентный иск за всю историю страны, 60 миллионов предъявлено СМИ. Президент говорит, что проводится судебно-правовая реформа, докажите это, уважаемый суд», — добавил Тимур Султанов.

Суд удовлетворил ходатайство стороны истца — видеосъемку запретили.  Это решение присутствующие на процессе сопроводили возмущенными возгласами: «Позор суду!»

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.
Ссылка:
просмотров: 830
Версия для печати
Материалы по теме
Иски Матраимовых против СМИ. Судья удалила журналиста Kaktus.media из зала
Адвокаты Матраимовых требуют запретить распространение сведений об этой семье
Иски Матраимовых против СМИ. Начались предварительные слушания в суде
Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре
Медиасообщество Кыргызстана отмечает ухудшение обстановки со свободой слова
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Митинг #REакция 2.0 в Бишкеке. Как это было
Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во время #RЕакции 2.0
Митинг #RЕакция 2.0 в лицах. Фоторепортаж
У Исторического музея в центре Бишкека митингуют люди в ак-калпаках
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Сапара Исакова принудили выйти на&nbsp;суд, потом удалили. За&nbsp;нарушение порядка Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Бизнес
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
O!Store дарит 7&nbsp;дней скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;защитные стекла O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
19 декабря, четверг
15:43
Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету столицы Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджет...
15:34
Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
15:14
Суд по делу об освобождении Азиза Батукаева будет проходить в СИЗО ГКНБ
14:59
Дело Атамбаева. Адвокат считает, что дело об убийстве спецназовца сфабриковали
14:56
Иски Матраимовых против СМИ. Судья удалила журналиста Kaktus.media из зала