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Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Иски Матраимовых против СМИ. Суд предлагает адвокатам решить вопрос мирным путем

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова.

Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова. Она предложила сторонам прибегнуть к услугам медиатора. Адвокаты Матраимовых не исключили возможности мирного разрешения вопроса.

«Если СМИ добровольно опубликуют опровержение, наши доверители (семья Матраимовых. — Прим. 24.kg) готовы отозвать исковые требования», — сказала адвокат Татьяна Карыжинская.

Не исключила разрешение вопроса мирным путем и сторона ответчиков.

«В исковых требованиях не было пункта о публикации опровержения. В иске говорится о признании недействительными», — отметила представитель Kloop Фатима Якупбаева.

«До этого никаких переговоров не было, просьб о решении вопроса мирным путем не поступало», — добавил также юрист правовой клиники «Адилет» Эмиль Жандаев, представляющий интересы 24.kg.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.
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