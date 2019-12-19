Иски Матраимовых против СМИ. Начались предварительные слушания в суде

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Фото 24.kg. Судья Жылдыз Ибраимова

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах выводе $700 миллионов . В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста

Иск Матраимовых о защите чести и достоинства и деловой репутации не отозван.

Фото 24.kg. Адвокаты семьи Матраимовых

Уточняется, что истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.