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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (130)

В Генпрокуратуре раскрыли подробности выдачи лицензии на месторождение Терек-Сай

В Генпрокуратуре Кыргызстана рассказали подробности выдачи лицензии на месторождение Терек-Сай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Военная прокуратура сегодня вручила бывшему главе Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеку Зилалиеву уведомление о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного статьей «Соучастие в коррупции».

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В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в свою коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Шерикула Султанова.

«Исполняя незаконное указание Дуйшенбека Зилалиева, Шерикул Султанов провел фиктивный тендер по заниженной стоимости в $130 тысяч. Победу в тендере присудили аффилированному с Атамбаевым ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь». Дуйшенбек Зилалиев, заведомо зная незаконность проведенного тендера и явно заниженную стоимость, в сговоре с Алмазбеком Атамбаевым незаконно выдал лицензию на право разработки месторождения в Чаткальском районе с запасом сурьмы на сумму $103,6 миллиона», — говорится в сообщении.

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается суд по уголовному делу о незаконном обогащении в отношении Дуйшенбека Зилалиева.

В декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он дело называет политическим шоу и вину не признает.

Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
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