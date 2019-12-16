Комитет гражданского контроля просит омбудсмена страны Токона Мамытова срочно посетить изоляторы временного содержания города Бишкека.

Гражданские активисты со ссылкой на экс-депутата Жогорку Кенеша Равшана Джеенбекова сообщили главному правозащитнику Кыргызстана о том, что в ИВС температура воздуха очень низкая. Люди мерзнут, потому что содержатся, как в холодильнике. В Комитете гражданского контроля заявляют, что такие условия содержания можно расценивать как пытки.

«Напоминаем, что Кыргызская Республика обязана соблюдать минимальные стандарты содержания задержанных лиц. Лишенные свободы лица должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для них», — заявляют в Комитете гражданского контроля.

Равшан Джеенбеков провел в ИВС 48 часов. Он был задержан 12 декабря в рамках уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее политика неоднократно допрашивали следователи МВД. 14 декабря Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест политика до 9 февраля 2020 года.