Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях

Экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова водворили в СИЗО-1 до 9 февраля 2020 года. Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд.

По словам адвоката Джеенбекова Замира Жоошева, он просил отпустить задержанного под поручительство, однако судья Адылбек Субанкулов отказал. «Ему предъявляется подозрение по трем тяжким и особо тяжким статьям — захват в заложники сотрудников «Альфы», организация массовых беспорядков и попытка захвата власти. Заявляется, что эти обвинения предъявлены на основе показаний свидетелей. Однако я ознакомился с этими показаниями, там нет слов о том, что Равшан Джеенбеков совершил какие-то преступления», — уточнил он.

Юрист отметил, что будет обжаловать решение суда.

Бывший парламентарий был задержан 12 декабря в рамках уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее политика неоднократно допрашивали следователи МВД.