Дело Атамбаева. Задержан экс-депутат Равшан Джеенбеков

В Бишкеке задержан экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что бывший нардеп подозревается в захвате заложников, а также организации массовых беспорядков.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева также сообщила, Джеенбеков задержан на 48 часов. «Он находился на допросе в ГСУ МВД с 14.00. Сейчас туда едет адвокат Замир Жоошев», — сообщила она.

Известно, что бывший парламентарий задержан в рамках уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш при задержании Алмазбека Атамбаева.

Ранее политика неоднократно допрашивали следователи МВД.