Заявление Нурбека Токтакунова на Матраимова передано в ГКНБ

Генпрокуратура ответила на заявление юриста Нурбека Токтакунова, которое он подал на экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова.

ГП отмечает, что заявление рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства объективно и в срок. Оно передано в ГСУ ГКНБ для рассмотрения и разрешения в рамках имеющегося досудебного производства.

«Следственным подразделением ГКНБ проводится досудебное производство, зарегистрированное 25 марта по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР, поводом для которого явилась публикация «Азаттыка» под заголовком «Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи» по факту вывода из Кыргызстана через различные банки $700 миллионов», — отметили в Генпрокуратуре.

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Напомним, журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование, в котором указали, что к контрабандным схемам и выводу денег из страны причастен бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Общественность потребовала привлечь героя публикации к ответственности.

Но Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Сегодня Свердловский районный суд по ходатайству семейства Матраимовых снял арест со счетов.