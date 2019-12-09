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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Проверьте. Заявление на Райымбека Матраимова написали в Генпрокуратуру

Адвокат Нурбек Токтакунов подал заявление в Генеральную прокуратуру о фактах огромного богатства Райымбека Матраимова, которые превышают его официальные доходы. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
 
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По словам юриста, в заявлении описаны факты и публикации, свидетельствующие о размерах состояния и данные о годовом доходе бывшего замглавы Таможенной службы. Адвокат просит провести расследование и привлечь экс-таможенника к уголовной ответственности за коррупцию, незаконное обогащение, легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов.

Нурбек Токтакунов заявил, что к обращению в надзорный орган могут присоединиться и другие граждане. 
 
«Можно подготовить коллективную жалобу от группы граждан. Быть может, есть какой-то шанс заставить прокуратуру, ГКНБ или ГСБЭП (Финпол) провести расследование, если они увидят, как много людей, возмущенных бездействием властей. Имейте в виду, что за подобное заявление вас не могут привлечь к уголовной ответственности за ложное сообщение, так как вы ссылаетесь на данные из открытых источников, но сами не располагаете возможностями и ресурсами, чтобы подтвердить или опровергнуть эти публикации. Это задача правоохранительных органов», — написал Нурбек Токтакунов.
 
Напомним, журналисты «Азаттык» опубликовали расследование, в котором указали, что к контрабандным схемам и выводу денег из страны причастен бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Общественность потребовала привлечь героя публикации к ответственности. Сам Райымбек Матраимов подал в суд на корреспондента радио «Азаттык» Али Токтакунова и других представителей СМИ. Иск подан и на экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматову.
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