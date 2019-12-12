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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иск Матраимовых против СМИ. Заседание суда назначено на 19 декабря

Предварительные судебные слушания по иску семьи Матраимовых к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» назначены на 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

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Уточняется, что гражданское дело по исковому заявлению Искендера Матраимова, Райымбека Матраимова, Минавар Джумаевой, Уулкан Тургуновой и общественного благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова к Али Токтакунову, «Азаттыку», Kloop, 24.kg о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального вреда поступило 9 декабря.

«Гражданское дело передано судье Жылдыз Ибраимовой. Предварительное судебное заседание назначено на 19 декабря. Рассмотрено заявление истцов об истребовании сведений из банковских и финансово-кредитных учреждений в целях обеспечения иска и вынесено определение о наложении ареста в случае их наличия», — сообщили в суде.

В определении указано, что в случае наличия денежных средств на расчетных счетах, принадлежащих Али Токтакунову, «Азаттыку», Kloop, 24.кg, необходимо наложить арест на денежные средства:

— Али Токтакунова — на сумму 10 миллионов сомов. На расчетных счетах «Азаттыка» — на сумму 22 миллиона 500 тысяч сомов;

— на расчетных счетах Kloop — на сумму 12 миллионов 500 тысяч сомов;

— на расчетных счетах 24.kg — на сумму 15 миллионов сомов.

В Бишкекском горсуде отметили, что стороны вправе обжаловать это определение в вышестоящей инстанции в предусмотренный процессуальным законом срок.

В суде пояснили, что арест на имущество или денежные средства налагается в пределах суммы иска и судебных расходов.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ.

Ранее Райымбек Матраимов заявил, что подал в суд на Али Токтакунова, экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматову и других журналистов.
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