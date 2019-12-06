Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд на корреспондента радио «Азаттык» Али Токтакунова и других представителей СМИ. Иск подан и на экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматову. Об этом Райымбек Матраимов сообщил сайту Kyrgyztoday.

Издание процитировало бывшего таможенника. «С августа я находился за границей, где занимался вопросами бизнеса, но после скандала с выводом из страны $700 миллионов, в котором фигурировало мое имя, я вернулся и начал сотрудничать со следствием, чтобы опровергнуть ложные сведения».

«Я не имею отношения даже к 7 тыйынам из этих $700 миллионов. С предпринимателем Айеркеном Саймаити знаком не был. Все сказанное про меня — ложь. Я подал в суд на корреспондента «Азаттыка» Али Токтакунова, других журналистов и экс-депутата ЖК Ширин Айтматову. «Азаттык» работает на международном уровне, я готовлю иск на таком же уровне», — заявил изданию Райымбек Матраимов.

«У фискалов возникли вопросы по налогам, мы все возместили в бюджет», — сказал Райымбек Матраимов.

Он проинформировал СМИ, что во время следствия будет находится в Кыргызстане.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указали, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию. Там его и застрелили.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.